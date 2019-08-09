SonDakika.com'un haberine göre; Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 25 milyonluk ikramiye devretti.
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SÜPER LOTO YİNE DEVRETTİ!
Süper Loto'nun 616'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 liralık ikramiye devretti.
Etiketler: Süper Loto, Devretti, Büyük İkramiye
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