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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

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Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yenmesinin ardından Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı. 1 maçı eksik olan siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerine yaklaşmayı başardı.

Süper Lig'in 10. haftası, Sivasspor-Göztepe ve Kayserispor-Karagümrük maçları dışında tamamlandı.

Dün akşam oynanan dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra deplasmanda 4-3 mağlup eden Beşiktaş, 1 maçı eksik olmasına rağmen zirveye bir adım daha yaklaşmayı başardı.

 

GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ YAKALADI

Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle aynı puana ulaşırken, iki haftadır kazanan Trabzonspor 13. sıraya yükseldi.

Konyaspor'u 1-0 yenen Alanyaspor ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 23 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

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