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Süper Lig'de fikstür çekildi

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Süper Lig'de fikstür çekildi
Spor Toto Süper Lig'de, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, Avrupa'da Türk futbolu ivme kazanıyor ve gelirleri artırıyoruz. Bu mücedele devam ederken, TFF olarak tüm çağdaş katkıları da adapte etmeye çalışıyoruz. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulası da bunlandan biri. Dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de başlayacak. Yüzde 95 civarında olan hakem kararları doğruluk olanı, bu sistemin uygulandığı Dünya Kupası'nda yüzde 99,3 seviyesine çıktı. Bu güzel oyunun yeni sezonda daha az hatalı kararla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2018-2019 sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 25, 26, 27, 28 Ocak 2019'de başlayacağı sezon, 26 Mayıs 2019'da oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

İlk haftanın programı

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

MKE Ankaragücü-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Trabzonspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Sivasspor-Alanyaspor

Beşiktaş-Akhisarspor

Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kayserispor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Bursaspor

Göztepe-Yeni Malatyaspor

DERBİLERİN OYNANACAĞI TARİHLER

4. Hafta | Trabzonspor-Galatasaray

6. Hafta | Fenerbahçe-Beşiktaş

11. Hafta | Galatasaray-Fenerbahçe

13. Hafta | Trabzonspor-Fenerbahçe

14. Hafta | Beşiktaş-Galatasaray 

16. Hafta | Beşiktaş-Trabzonspor 

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