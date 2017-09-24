Süper Lig'de bir istifa haberi de Karabük'ten geldi.
Kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Karabükspor'da teknik direktör Erkan Sözeri yönetime istifasını sundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sözeri, ''Başkandan affımı isteyeceğim'' dedi ve istifa haberini doğruladı.
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Süper Lig'de bir istifa daha!
Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçın ardından yönetime istifasını sundu.
Süper Lig'de bir istifa haberi de Karabük'ten geldi.
Etiketler: Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Karabükspor, istifa, teknik direktör, spor haberleri, haberler
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