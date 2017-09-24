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Süper Lig'de bir istifa daha!

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Süper Lig'de bir istifa daha!
Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçın ardından yönetime istifasını sundu.

Süper Lig'de bir istifa haberi de Karabük'ten geldi.
 
Kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Karabükspor'da teknik direktör Erkan Sözeri yönetime istifasını sundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sözeri, ''Başkandan affımı isteyeceğim'' dedi ve istifa haberini doğruladı. 
 

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