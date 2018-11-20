Süper Lig'de 77 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak

Spor Toto Süper Lig’de forma giyen 77 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, bedelli askerlikten yararlanacak olan futbolcu sayısını açıkladı.

3 bin 162 profesyonel Türk futbolcunun 853’ü bedelli askerlik başvurusu yaptı ve bu haktan yararlanacak.

Türkiye’deki profesyonel liglerde mücadele eden takımlar içinde yalnızca Gaziantepspor ve Bucaspor forması giyen futbolculardan herhangi bir başvuru gelmezken, en fazla başvuruda bulunan futbolcu da Keçiörengücü’nden. Ankara temsilcisinin kadrosunda bulunan tam 16 futbolcu, bedelli askerlik yapacak.

Rakamlara bakıldığında en yüksek başvurunun olduğu lig ise 2. Lig Beyaz Grup oldu. Bu klasmanda tam 150 futbolcu bedelli askerlikten yararlanacak.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR BAŞI ÇEKTİ

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden 18 takımda bedelli askerliğe başvuran futbolcu sayısı 77 oldu.

Başakşehir ve Sivasspor’dan 7’şer futbolcu bedelli askerlik başvurusu yaparken, söz konusu 2 kulüp bu anlamda başı çekti.

En az başvuru yapan takımlar ise Ankaragücü ve Göztepe olarak dikkat çekti. Her iki kulüpten de 2’şer futbolcu bedelli başvurusu yaptı.

Beşiktaş’ın 6, Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın 3, Trabzonspor’un 3, Alanyaspor’un 3, Akhisarspor’un 4, Antalyaspor’un 5, Bursaspor’un 3, BB Erzurumspor’un 5, Kasımpaşa’nın 5, Kayserispor’un 3, Konyaspor’un 6, Yeni Malatyaspor’un 5 ve Çaykur Rizespor’un 4 futbolcusu bedelli askerlikten faydalandı.

Süper Lig’den 77 futbolcunun başvurduğu bedelli askerlikten TFF 1. Lig’den 116, TFF 2. Lig’den 299 ve TFF 3. Lig’den de 361 futbolcu faydalanacak.