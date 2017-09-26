Süper Lig puan durumu (6. hafta)

Galatasaray'ın 16 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 6. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 7. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-4
Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0
Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-4
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-3
Kasımpaşa-Kayserispor: 1-1
Bursaspor-Galatasaray: 1-2
Antalyaspor-Osmanlıspor: 3-0
Puan durumu
Takımlar O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 6 5 1 0 15 4 11 16
2. BEŞİKTAŞ 6 4 1 1 10 5 5 13
3. GÖZTEPE 6 4 1 1 13 9 4 13
4. FENERBAHÇE 6 3 2 1 14 10 4 11
5. KAYSERİSPOR 6 3 2 1 9 7 2 11
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 3 1 2 9 9 0 10
7. TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 6 3 1 2 7 9 -2 10
8. BURSASPOR 6 3 0 3 12 9 3 9
9. TRABZONSPOR 6 2 2 2 14 13 1 8
10. KASIMPAŞA 6 2 2 2 10 10 0 8
11. EVKUR YENİ MALATYASPOR 6 2 1 3 12 13 -1 7
12. AYTEMİZ ALANYASPOR 6 2 1 3 11 14 -3 7
13. ANTALYASPOR 6 1 3 2 7 8 -1 6
14. ATİKER KONYASPOR 6 2 0 4 7 8 -1 6
15. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 2 0 4 8 11 -3 6
16. KARDEMİR KARABÜKSPOR 6 1 2 3 8 10 -2 5
17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 1 1 4 6 12 -6 4
18. OSMANLISPOR 6 0 1 5 6 17 -11 1
7. hafta
29 Eylül Cuma:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe
30 Eylül Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor
16.30 Kayserispor-Bursaspor
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor