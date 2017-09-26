  • BIST 102.270
  • Altın 148,843
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1883
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASon dakika... Şirinevler metrosunda yangın çıktı

Süper Lig puan durumu (6. hafta)

»
Süper Lig puan durumu (6. hafta)
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı. Galatasaray haftayı lider kapattı.

Galatasaray'ın 16 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 6. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 7. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar 

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-4

Atiker Konyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir: 1-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-4

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 2-3

Kasımpaşa-Kayserispor: 1-1

Bursaspor-Galatasaray: 1-2

Antalyaspor-Osmanlıspor: 3-0 

Puan durumu 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  GALATASARAY 6  5  1  0  15  4  11  16 
2.  BEŞİKTAŞ 6  4  1  1  10  5  5  13 
3.  GÖZTEPE 6  4  1  1  13  9  4  13 
4.  FENERBAHÇE 6  3  2  1  14  10  4  11 
5.  KAYSERİSPOR 6  3  2  1  9  7  2  11 
6.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6  3  1  2  9  9  0  10 
7.  TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 6  3  1  2  7  9  -2  10 
8.  BURSASPOR 6  3  0  3  12  9  3  9 
9.  TRABZONSPOR 6  2  2  2  14  13  1  8 
10.  KASIMPAŞA 6  2  2  2  10  10  0  8 
11.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 6  2  1  3  12  13  -1  7 
12.  AYTEMİZ ALANYASPOR 6  2  1  3  11  14  -3  7 
13.  ANTALYASPOR 6  1  3  2  7  8  -1  6 
14.  ATİKER KONYASPOR 6  2  0  4  7  8  -1  6 
15.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 6  2  0  4  8  11  -3  6 
16.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 6  1  2  3  8  10  -2  5 
17.  GENÇLERBİRLİĞİ 6  1  1  4  6  12  -6  4 
18.  OSMANLISPOR 6  0  1  5  6  17  -11  1 

7. hafta 

29 Eylül Cuma: 

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe 

30 Eylül Cumartesi: 

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa 

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor

16.30 Kayserispor-Bursaspor 

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 

1 Ekim Pazar: 

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor 

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği 

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir 

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sergen Yalçın'ın hikayesini yazan İngiliz tarih öğrencisi şimdi de Alex'i yazacak21 Eylül 2017 Perşembe 11:51
  • Messi Real Madrid kadar gol attı!21 Eylül 2017 Perşembe 11:37
  • Galatasaray'dan Alper Potuk bombası20 Eylül 2017 Çarşamba 10:30
  • Yusuf Şimşek'ten eleştirilere yanıt18 Eylül 2017 Pazartesi 14:51
  • Trabzonspor'un Başakşehir 11'i belli oldu17 Eylül 2017 Pazar 16:08
  • Kenan Sofuoğlu zirveyi ele geçirdi17 Eylül 2017 Pazar 15:58
  • Maddi imkansızlıktan maça gidemediler17 Eylül 2017 Pazar 14:32
  • 'Her hafta deplasman olur mu?16 Eylül 2017 Cumartesi 15:49
  • Sıradaki rakip İspanya08 Eylül 2017 Cuma 11:35
  • Eto'o' noktayı koydu: Gitmek istiyorum07 Eylül 2017 Perşembe 11:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim