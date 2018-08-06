Süper Kupa Akhisar'ın

Akhisarspor, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta penaltılarda Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Süper Kupa maçında geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümünün 1-1 beraberlikle sona erdiği maçta Akhisarspor seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 geçerek kupanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 5. dakikada Seleznyov'un golü ile 1-0 Akhisarspor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının 79. dakikasında Galatasaray Eren Derdiyok ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma uzatma bölümüne gitti. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Galatasaray'a 5-4 üstünlük saplayan Akhisarspor TFF Süper Kupasını müzesine götüren taraf oldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

5. dakikada Manu, kendi yarı alanından aldığı topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Savunmadan seken top, Barbosa'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda, savunmadan seken top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Seleznov, Nagatomo'dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk kontrol etti.

23. dakikada Maicon'un kullandığı frikikte top barajdan döndü. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

37. dakikada Bilal Kısa'nın kaleyi karşıdan gören bir noktadan vuruşunda, top auta çıktı.

41. dakikada Akhisarspor ikinci gole yaklaştı. Bilal Kısa'nın pasına hareketlenen Seleznov'un ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada ceza sahasına hareketlenen Rodrigues, Dany'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Dany'ye sarı kart gösterdi. Merkezden gelen uyarı üzerine Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden pozisyonu tekrar izledi ve kararını değiştirmedi.

İlk yarı, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada Manu'nun sol kanattan gönderdiği topa yükselen Seleznov, meşin yuvarlağı az farkla auta gönderdi.

65. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Eren Derdiyok'un vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

70. dakikada orta sahada Nagatomo'dan kaptığı topla ceza sahasına giren Miguel Lopes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topu üstten auta gönderdi.

79. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Nagatomo'nun ara pasına hareketlenen Eren Derdiyok, altıpas üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

- Uzatma bölümü

95. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

Uzatma bölümünde başka önemli pozisyon olmadı ve karşılaşmanın galibini belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

- Penaltılar

Akhisarspor'da Güray Vural, Larsson, Ömer Bayram, Miguel Lopes ve Seleznov fileleri havalandırdı. Galatasaray'da ise Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Feghouli ve Rodrigues, topu filelerle buluştururken, Gomis penaltı atışından yararlanamadı.

Penaltı atışları sonunda Akhisarspor, Galatasaray'a 5-4 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.