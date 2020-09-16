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Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlanıyor

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Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlanıyor
2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden merhum iş insanı Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding'in eski Başkan Vekili Suna Kıraç dün hayatını kaybetti.

Kıraç'ın cenazesi bugün holdingde düzenlenecek tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanı’na defnedilecek.

2000 yılından bu yana ALS hastalığı ile mücadele eden merhum iş insanı Vehbi Koç’un kızı ve Koç Holding eski Başkan Vekili Suna Kıraç dün hayatını kaybetti. Suna Kıraç'ın cenazesi Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek.

Cenaze merasiminde ve törende corona virüsü (Covid-19) salgını kurallarına riayet edileceği ve katılımcı kapasitesinin sınırlı tutulacağı belirtildi.

Koç Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu kapsamda görüntü ve fotoğraf temini Koç Holding tarafından yapılacaktır. Camideki cenaze merasiminde Anadolu Ajansı da bulunacaktır. Alanlara başka kamera ve foto muhabir tedbirler kapsamında alınamayacaktır” denildi.

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