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Sümela Manastırı’nda korkunç tahribat

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Sümela Manastırı’nda korkunç tahribat
Trabzon’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Sümela Manastırı’ndaki tahribat görenleri şaşkına çevirdi.