- BIST 1.034
- Altın 478,644
- Dolar 7,2420
- Euro 8,5968
- İstanbul 26 °C
- Ankara 33 °C
- Kadın polisten kadına şiddet
- Ünlü anketçi Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı
- Babacan: Yine döviz kurlarını konuşuyoruz, yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor
- Yunan Başbakandan Türkiye'ye "Lahey" mesajı
- Mustafa Şentop açıkladı: 9 milletvekilinde koronavirüs var
- Amazon kabilesinin şefi koronadan öldü
- 155 milyon liralık Amasya Şeker Fabrikası 50 milyona satıldı
- Sümela Manastırı’nda korkunç tahribat
- Brüksel'de Dünya Ticaret Merkezi çatı katında yangın çıktı
- ABD: IŞİD Türkiye'yi üs olarak kullanmaya devam ediyor
- Samsung’un Unpacked Etkinliğinde Tanıttığı 5 Yeni Teknoloji Harikası
- Coronavirüse yakalanan kişi sayısı 19 milyonu aştı!
- Libya zirvesi sonrası Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
- Bakan Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu! 14 il için yeni planlama...
- Dövizin yükselişi durmuyor