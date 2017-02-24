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Sultanahmet'te yakalanan şahıs tünel bile açmış!

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Sultanahmet'te yakalanan şahıs tünel bile açmış!
İstanbul Sultanahmet'te kaçak kazı yapan 1 kişi Bizans dönemine ait eserlerle yakalandı. Bir evin bahçesinde kazı yaptığı belirtilen şahsın evin bahçesine açtığı tünelin Sultanahmet Camisi'nin altına kadar gittiğini değerlendiriyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Sultanahmet'te bir evin bahçesinden tarihi surların altını kazan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılar ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanahmet'teki tarihi surların bulunduğu bölgelerde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine on gün önce çalışma başlattı. Polis ekipleri, dün Sultanahmet Mahallesi, Akbıyık Caddesi'ndeki bir evin bahçesinden toprakla uğraşıldığını görünce kazı yapılan adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli Hakan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, olay yerinde ve şüpheli Hakan Ö.'nün üst aramasında Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçaları, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokası ile kazı yapılan yerin altında Bizans ve daha eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kalıntılara ulaştı.

TÜNEL SULTANAHMET CAMİİ'NİN ALTINA KADAR UZANIYOR

Polis yapıtığı incelemede evin bahçesinden kaçak kazı için yaklaşık 5 ay önce 6 metre derinliğinde bir tünel açıldığını tespit ederek, tünelin diğer ucunun yaklaşık olarak Sultanahmet Camisi'nin altına kadar gittiğini değerlendiriyor.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö.'nün işlemleri Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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