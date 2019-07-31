SULTAN TATİLE DOYMADI

Kardeşi Nazan Şoray ile tatile çıkan ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, Fethiye ve Göcek koylarını gezdi.

Yeni Asır Gazetesi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre sinema sanatçısı Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte mavi yolculuğa çıktı. Gulet ile Fethiye ve Göcek koylarını gezen Türkan Sultan, Fethiye Körfezi'nde tekneden inip karaya çıktı.Nazan Şoray ile birlikte Körfez manzarasına karşı akşam yemeği yedi. Yaklaşık 2 saat boyunca Fethiye'yi karşıdan izleyen Şoray kardeşler, balık evi sahibi Yalçın Özçakıcı ve eşi Emine Özçakıcı'ya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Türkan ve Nazan Şoray daha sonra tekneye döndü.