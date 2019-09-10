SÜLEYMAN TURAN, HAYATINI KAYBETTİ!

Türk Sineması'nın usta ismi Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde yaşamını yitirdi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Usta oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali - Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı."