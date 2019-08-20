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SÜLEYMAN SOYLU'DAN KAYYUM AÇIKLAMASI!

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SÜLEYMAN SOYLU'DAN KAYYUM AÇIKLAMASI!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgilili "milletin oyları teröre istismar edilmemeli" dedi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Bir meşru kanal açmaya çalışanlar suç işlemekteler. Hukukun demokrasinin en tmel görevi milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar etmemektir. Bizim devlet olarak görevimiz budur. Bundan yoksun kalırsak ne demokrasi ne devlet ne hukuk kalır. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar anayasa belediye kanunları süreç bir cevap verdiğ bir daha bunu tekrarlamayın dedi. Demokrasiyi istismar etmekteler." 

 

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