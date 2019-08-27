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SON DAKİKAİSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAYIP SUUDİ KADIN AÇIKLAMASI!

SÜLEYMAN SOYLU'DAN EMİNE BULUT AÇIKLAMASI!

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SÜLEYMAN SOYLU'DAN EMİNE BULUT AÇIKLAMASI!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un cinayetten önce polisten herhangi bir koruma talebinde bulunmadığını bildirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Habertürk'te yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" adlı programa telefonla bağlanan Soylu, kadın cinayetleriyle ilgili soruları yanıtladı.
Kadın Destek Uygulaması "KADES" hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, uygulama sayesinde bir butona basarak güvenlik güçlerine bilgi verilebileceğini vurguladı.
Soylu, uygulamanın daha fazla yaygınlaşmasını beklediklerini, çıktığı her programda bunu anlattığını, kamu spotu yapıldığını, bunu yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ancak çok büyük toplumsal destek görmediklerini söyledi.
EMİNE BULUT EMNİYETE GİTTİ Mİ?
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un, cinayetten önce emniyete bir başvuruda bulunup bulunmadığına ve koruma talep edip etmediğine yönelik soruya Soylu, "Yok. Böyle bir başvurusu yok. İfadede biz tetkik ettik, gidiyorlar, daha sonra kızının ifadesinde de var aile orada net bir şikayette bulunmadan çıkıyor. İfadeyi okudum, ifade öyle tabi. O da babasının, kız annesine 'Eğer biz söylersek babamı işinden ayırabilirler' diye bir endişeyi dile getirince, net bir şikayette bulunmadan çıkıyorlar." cevabını verdi.

 

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