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Süleyman Soylu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!

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Süleyman Soylu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Soylu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle: 

CEMAL KAŞIKÇI'NIN KAYBOLMASI

Buna 2 Ekim olayı diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren mesele değil. Uluslararası anlaşmalara göre konsolosluklar başka ülke toprağı. Büyükelçilikte olması, uluslararası açısından ve Türkiye açısından tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu 2 Ekim olayı olarak değerlendirebiliriz. Bu tip benzer olay çok rastlanan bir olay değil. İlk ihbarın geldiği dakikadan itibaren Türkiye iki şeyi çok iyi bir bir meziyetle sergiledi. Biri hukukun gereği, diğeri soğukkanlılık. Uluslararası sözleşmelere riayet etti ve açık adımlar attı. İşbirliğini, hem uluslararasında hem de bahsedilen ülke ile sabırlı davrandı ve tüm dünya ile paylaştı. Burada bir hukuk süreci söz konusu. Burada ilk oluşum anından itibaren adım adım bu süreci hukuk gözetimi altına aldı ve savcılık soruşturması ve diğer adımların takibiyle devam etti. Konsolosluğa da girildi. Rezidansla ilgili savcılığın kararı var. İlgili ülke bu onayı verince bu adımlar atılacak. Bu hukuki bir süreçtir. Bir kabul var ama adımda ortak mutabakat bekleniyor. Sabırla hep birlikte sürecin sonunu bekleyelim.

KONSOLOSLUKTA YAŞANANLAR

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, konsoloslukta yaşananları soruşturmanın tamamlandığında bilir. Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Yargı ve kolluk kuvvetleri delilleri titizlikle ortaya koyarlar. Burada çok fazla söz tüketmek manasız. 

SES KAYDI VAR MI

Bunların hepsi yargılama sonucu ortaya çıkacaktır. Kendimi ABD'ye karşı zor tutuyorum. Yaptığı değerlendirmeleri kendileri ortaya koysunlar.

 

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