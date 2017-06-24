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Süleyman Soylu'dan Baskın Oran'a suç duyurusu!

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Süleyman Soylu'dan Baskın Oran'a suç duyurusu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köşesinde terörle mücadele konusunda JÖH ve PÖH timlerine de göndermede bulunan gazeteci Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazeteci Baskın Oran, "Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler" başlıklı yazısında; Kürtlerle ilgili yazdıkları nedeniyle hakkında dava açıldı.

Terörle mücadelenin gizli kahramanları JÖH ve PÖH timlerine de göndermede bulunan Baskın Oran hakkında; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

"KENDİSİNİ İLİM ADAMI DİYE PAZARLAMIŞ..."

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.


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