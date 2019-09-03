SÜLEYMAN SOYLU, EKREM İMAMOĞLU'NU AÇIKTAN UYARDI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla ile bir araya gelmesini eleştirdi.

İHA'nın haberine göre; İmamoğlu'nu açıkatan uyaran Soylu, "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" dedi.