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SÜLEYMAN SOYLU, EKREM İMAMOĞLU'NU AÇIKTAN UYARDI!

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SÜLEYMAN SOYLU, EKREM İMAMOĞLU'NU AÇIKTAN UYARDI!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayyumla görevden alınan belediye başkanlarıyla ile bir araya gelmesini eleştirdi.

İHA'nın haberine göre; İmamoğlu'nu açıkatan uyaran Soylu, "Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net" dedi.

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