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SÜLEYMAN SOYLU, DAVUTOĞLU'YLA YENİ PARTİ HAKKINDA GÖRÜŞTÜ!

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SÜLEYMAN SOYLU, DAVUTOĞLU'YLA YENİ PARTİ HAKKINDA GÖRÜŞTÜ!
Yeni parti kurma hazırlığında olduğu ifade edilen Ahmet Davutoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı otelde kaldığı ve burada bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yeni parti kurma hazırlığında olduğu ifade edilen Ahmet Davutoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun aynı otelde kaldığı ve burada bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Bolu Abant’a Kurban Bayramı için tatile geldiği öğrenildi. Odatv’nin haberine göre, dün Bolu’da bulunan Soylu ile Davutoğlu aynı otelde kaldı. Haberde iki ismin bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin teyit edilemediği belirtildi. İki ismin aynı yerde bulunması "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Davutoğlu’na bir mesaj ilettiği" şeklinde yorumlandı. Bolu’da yerel haberler yapan bolugundem.com sitesi de "Tesadüfün bu kadarı" başlığıyla hazırladığı haberde "Yeni partinin ekim ayında kurulacağı iddiaları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken tatile gelen Davutoğlu’nun Abant’ta bulunduğu sıralarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Abant’ta çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması akıllarda soru işareti bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

 

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