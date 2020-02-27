  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Süleyman Soylu Abdullah Gül' Ne İçin Suçladı.

»
Süleyman Soylu Abdullah Gül' Ne İçin Suçladı.
Bakan Soylu Editör Masasında açıklamalarda bulundu. ''Evet Abdullah Gül'e kızgınım.''

Programda Bakan Soylu'ya Abdullah Gül'ü O Günkü Başbakan Erdoğan'ı yalnız bırakmakla mı suçluyorsunuz? sorusuna şu şekilde cevap verdi.

''

Suçluyorum tabi, tespitlerim var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet vermedi. Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar, ağzımı açtırmasınlar. "Kimse karşılamasın, kimse etmesin aman bu işleri gerginleştirmeyelim, aman demokratik eylem ortaya konuyor söndürmeye çalışalım" Yok öyle bir şey. O tarihte beraber yaşadığımız arkadaşlar, sayın cumhurbaşkanımızı mazlum biçimde indirmeye çalıştılar, ondan sonra istedikleri gibi eylemleri yöneteceklerdi. Dolmabahçe'yi basacaklar, koltuğa oturup puro içecekler. Sonra hükümeti alaşağı edecekler, onu yapamadıkları için 17-25'i yaptılar. FETÖ'nün gizli ilk hamlelerinden biri. Eğer buna ait koruyucu bir çerçeve ortaya koyarsa, ben tarihin düzeltilmesi için doğruyu söylerim. Böyle bir şey söz konusu değil.

Türkiye'ye zaman kaybettirdiler, biz bugün 15 bin dolar seviyesindeydi ya.

Beni bu konularda fazla konuşturmayın. Masumlaştırma; Gezi'nin başlangıcı dahi aynıdır. Bir masumiyet eylemi olarak nitelendirmek; ben İçişleri Bakanı'yım hangi eylemin masumiyet eylemi olup olmadığını değerlendirme fırsatına sahip olabiliyoruz.''

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan ile görüşen Akşener ne açıklama yaptı?28 Şubat 2020 Cuma 14:17
  • ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ28 Şubat 2020 Cuma 12:57
  • Akar Rusyayı Yalanladı28 Şubat 2020 Cuma 12:46
  • Suriye Rjimine Darbe28 Şubat 2020 Cuma 11:38
  • Fahrettin Altun'dan Açıklama28 Şubat 2020 Cuma 10:46
  • Komuta Merkezinde Neler Oluyor?28 Şubat 2020 Cuma 10:40
  • 33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU28 Şubat 2020 Cuma 10:30
  • Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak'a Darbe27 Şubat 2020 Perşembe 15:28
  • Çocuk İstismarını Destekleyen Şahıs Serbest Bırakıldı27 Şubat 2020 Perşembe 14:10
  • 2 ŞEHİDİMİZ VAR!27 Şubat 2020 Perşembe 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim