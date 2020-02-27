Süleyman Soylu Abdullah Gül' Ne İçin Suçladı.

Bakan Soylu Editör Masasında açıklamalarda bulundu. ''Evet Abdullah Gül'e kızgınım.''

Programda Bakan Soylu'ya Abdullah Gül'ü O Günkü Başbakan Erdoğan'ı yalnız bırakmakla mı suçluyorsunuz? sorusuna şu şekilde cevap verdi.

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Suçluyorum tabi, tespitlerim var. Sayın Cumhurbaşkanımıza hiçbirisi kuvvet vermedi. Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar, ağzımı açtırmasınlar. "Kimse karşılamasın, kimse etmesin aman bu işleri gerginleştirmeyelim, aman demokratik eylem ortaya konuyor söndürmeye çalışalım" Yok öyle bir şey. O tarihte beraber yaşadığımız arkadaşlar, sayın cumhurbaşkanımızı mazlum biçimde indirmeye çalıştılar, ondan sonra istedikleri gibi eylemleri yöneteceklerdi. Dolmabahçe'yi basacaklar, koltuğa oturup puro içecekler. Sonra hükümeti alaşağı edecekler, onu yapamadıkları için 17-25'i yaptılar. FETÖ'nün gizli ilk hamlelerinden biri. Eğer buna ait koruyucu bir çerçeve ortaya koyarsa, ben tarihin düzeltilmesi için doğruyu söylerim. Böyle bir şey söz konusu değil.

Türkiye'ye zaman kaybettirdiler, biz bugün 15 bin dolar seviyesindeydi ya.

Beni bu konularda fazla konuşturmayın. Masumlaştırma; Gezi'nin başlangıcı dahi aynıdır. Bir masumiyet eylemi olarak nitelendirmek; ben İçişleri Bakanı'yım hangi eylemin masumiyet eylemi olup olmadığını değerlendirme fırsatına sahip olabiliyoruz.''