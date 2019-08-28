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ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!

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ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

MedyaRadar.com'un haberine göre; 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

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