MedyaRadar.com'un haberine göre; 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.
- BIST 95.556
- Altın 287,815
- Dolar 5,7997
- Euro 6,4290
- İstanbul 28 °C
- Ankara 30 °C
- ERDOĞAN, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- ASELSAN'DAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ!
- ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!
- BİLAL ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI O BELGE CHP'DE
- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- DOLARIN DURUMU NE?
- FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
- ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!
- TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
- KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
- BAKANLIK DUYURDU! 3 TERÖRİST YAKALANDI
- İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!
- İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!
- DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!
- RUS SAVAŞ UÇAĞI, TSK'NIN 10 NO'LU GÖZLEM NOKTASINI VURDU!
ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
Etiketler: Şule Yüksel, Yazar, Vefat
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ERDOĞAN, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield’i kabul etti.
ASELSAN'DAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ!ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün "Cirosu en fazla artan şirketler arasında ASELSAN birinci olarak seçildi" dedi.
BİLAL ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI O BELGE CHP'DEABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi (IRS) TÜRGEV ve ENSAR Vakıfları’nın ortaklaşa ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na yapılan milyonlarca dolarlık bağış miktarını CHP ABD Temsilciliği'ne bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia’yı kabul etti.
VİDEO GALERİ
- 15:12 - ERDOĞAN, ABD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- 15:04 - ASELSAN'DAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ!
- 14:56 - ŞULE YÜKSEL HAYATINI KAYBETTİ!
- 14:16 - BİLAL ERDOĞAN'IN İMZALADIĞI O BELGE CHP'DE
- 14:07 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOLOMBİYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ!
- 13:48 - DOLARIN DURUMU NE?
- 13:34 - FETÖ'NÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
- 13:24 - ZORUNLU DEPOZİTO UYGULAMASI 2021'DE BAŞLIYOR!
- 13:02 - TÜRKİYE'DE ÇOCUK İSTİSMARI GİDEREK ARTIYOR!
- 12:55 - KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
- 12:43 - BAKANLIK DUYURDU! 3 TERÖRİST YAKALANDI
- 12:33 - İNGİLTERE'DE PARLAMENTO DEVRE DIŞI KALIYOR!
- 12:25 - İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!
- 12:18 - DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!
- 12:10 - RUS SAVAŞ UÇAĞI, TSK'NIN 10 NO'LU GÖZLEM NOKTASINI VURDU!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim