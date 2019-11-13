ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ ASKER OLDU!

Bedelli askerlik görevini yapacak olan Şükrü Özyıldız’a Alice’teki rol arkadaşları pastalı sürpriz yaptı.. Özyıldız'ın uğurlama partisinde rol arkadaşlarının hepsi asker yeşili kıyafetler giydi.

Bedelli askerlik görevini yapmak için dün birliğine teslim olan Şükrü Özyıldız'a pastalı uğurlama... Alice Müzikali'nde rol alan 31 yaşındaki oyuncu, önceki akşam kuliste Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya gibi rol arkadaşlarının pastalı sürpriziyle karşılaştı.