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Şükran'a Caner Engeli!

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Şükran'a Caner Engeli!
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen oyuncular Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil dostluğu bitti. İkilinin samimiyetinden Caner Erkin’in rahatsızlık duyduğu öğrenildi.


Sürekli olarak paylaştıkları samimi görüntüler yüzünden bir dönem aralarında aşk dedikodularının dahi çıkmasına neden olan Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil’in, uzun süredir konuşmadıkları öğrenildi. Çiftin arasının bozulması Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in düğününün gerçekleştiği dönemlere denk geliyor. Akşam’ın haberine göre yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Şükran Ovalı ile Erkan Kolçak Köstendil ikilisinin dostluğunun bitmesinde Caner Erkin’in etkili olduğu öne sürüldü.

BİRBİRİNİ TAKİPTEN ÇIKARDI

İddialara göre; ünlü futbolcu bu yakınlıktan rahatsız olup, Şükran Ovalı'nın Erkan Kolçak Köstendil'le görüşmesini yasakladı. İki eski dost sosyal medya hesaplarından birbirini de takipten çıkararak bu dargınlığı da gözler önüne serdi.

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