Şükran Ovalı sütten mi kesildi?

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan, 26 Ekim’de vizyona girecek ‘Müslüm’ filmini izlemek isteyen Şükran Ovalı'ya, yapımcı Mustafa Uslu tarafından "çocuk emziren kadınlar sütten kesilebilir" uyarısı yapıldı. Ancak Şükran Ovalı uyarıları dinlemed

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan, 26 Ekim’de vizyona girecek ‘Müslüm’ filmini izlemek isteyen Şükran Ovalı'ya, yapımcı Mustafa Uslu tarafından "çocuk emziren kadınlar sütten kesilebilir" uyarısı yapıldı. Ancak Şükran Ovalı uyarıları dinlemedi. Bir köşe yazısına dayandırılarak yapılan haberde, Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu’nun gazetecilerle yaptığı sohbette; “Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yla ailece görüşüyoruz. Şükran, ‘Müslüm'ü izlemek istediğinde ona, focus gruplardan çocuk emziren kadınların sütten kesildiğini söyledim. Ama o, ‘Benim oyuncu olduğumu unutuyorsun galiba' diye itiraz etti. Birlikte filmi izledik. Şükran ertesi gün eşim Sinem'i arayıp, sütten kesildiğini, o yüzden doktora gideceğini söyledi” sözlerini söylediği öne sürülmüştü.

Ancak çıkan haberlerin ardından Mustafa Uslu’nun eşinden bir yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinem Uslu, şunları dile getirdi: