  • BIST 92.575
  • Altın 150,152
  • Dolar 3,6418
  • Euro 3,8990
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKar yağıyor...

Şükran Ovalı kedileri sahipsiz bırakmadı

»
Şükran Ovalı kedileri sahipsiz bırakmadı
Oyuncu Şükran Ovalı, kendi gibi kalbinin de güzelliğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, bahçesinde doğum yapan kedi ve 5 yavruyu sahiplendi.

bu yılın başında Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'le evlenen Şükran Ovalı, anne oldu! Hayvan sevgisiyle bilinen güzel oyuncu, önceki gün evinin bahçesinde doğum yapan bir kediyi sahiplendi.

Anne kediyi yavrularıyla birlikte evine alan Ovalı, ailesinin yeni üyelerinin videosunu çekip bu anları takipçileriyle paylaştı. Sevilen oyuncu paylaşımına "Kapımın arkasını seçmiş iyi ki! Bahçemde dünyaya getirdi 5 yavrusunu. Sıcak yatağı, maması ve keyfi yerinde. Satın alma arkadaşım, sahiplen" notu düştü.

SATIN ALMAYIN...

Barınaktan sahiplendiği Puta adında bir kedisi ve Mila adında bir de köpeği olan güzel oyuncu, daha önce de Kütahya'daki sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine yaptığı yardımla adından söz ettirmişti.

Ovalı, o dönem nişanlısı olan Caner Erkin'le merkeze köpek maması ve polar battaniye bağışlayarak da alkışları toplamıştı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdar Ortaç’tan tepki çeken Erdoğan ve Atatürk açıklaması21 Nisan 2017 Cuma 12:01
  • Didem Soydan klozetten paylaşımda bulundu!21 Nisan 2017 Cuma 11:32
  • Lindsay Lohan haşemayı attı, sütyeni taktı!21 Nisan 2017 Cuma 11:06
  • Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evleniyor mu?20 Nisan 2017 Perşembe 14:06
  • Deniz Çakır albüm mü çıkartıyor?20 Nisan 2017 Perşembe 14:03
  • Yeşim Salkım 'Yılın Anneleri'ne taş attı!20 Nisan 2017 Perşembe 13:53
  • İbrahim Erkal için cinayet masası devrede20 Nisan 2017 Perşembe 13:49
  • Arda Turan'dan kardeşine 'yalı' jesti!20 Nisan 2017 Perşembe 13:37
  • "Ben o yılanlarla yapamazdım"20 Nisan 2017 Perşembe 13:34
  • Sebebi kesinleşti20 Nisan 2017 Perşembe 13:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim