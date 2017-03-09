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Suikastçının bilgisayarından çıkan şok detay!

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Suikastçının bilgisayarından çıkan şok detay!
Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın bilgisayarından çıkan belgeler sonrası FBI'dan yardım istendi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre FETÖ’cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov soruşturmasında, ses getirecek yeni ayrıntılar ortaya çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Rus Büyükelçi Karlov suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada, önemli gelişmeler yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi Başkanlığı ve TÜBİTAK’ın da Altıntaş’ın cep telefonunun şifresini kırmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

TÜBİTAK, Altıntaş’ın cep telefonu şifresini kırmak için “iCloud klonlama” tekniği üzerinde çalışıyor. Soruşturmada, suikastçıya ait bilgisayar incelemesinde önemli bir bilgiye ulaşıldı.

Altıntaş’ın, Karlov’un yanı sıra ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’ı da internetten araştırdığı tespit edildi.

Bass’ı da hedef aldığı değerlendirilen suikastçının Ankara’da bulunan Rus ve Amerikan kültür derneklerini de internetten araştırdığı ve bilgi topladığı kaydedildi.

‘MESAJLAR DÖNDÜRÜLEMEZ ŞEKİLDE SİLİNMİŞ’

FETÖ’cü olduğu belirlenen Altıntaş’ın gerçekleştirdiği suikastın örgüt bağlantısını ortaya koymaya dönük soruşturma kapsamında, daha önce Google şirketi “Gmail” e yazı yazılarak, suikasttan 2 saat sonra Altıntaş’ın Gmail’deki e-posta hesabından silinen mesajlar istenmişti.

Gmail yetkililerinin, savcılığa, “E-mail’ler geri döndürülemez şekilde silinmiştir” karşılığını verdiği ortaya çıktı. Altıntaş’ın e-mail’lerinin silindiği sunuculardan birini tespit eden Ankara Başsavcılığı, durumu kısa süre önce FBI yetkililerine bildirdi.

FBI’dan destek isteyen başsavcılık, hem silinen mesajların içeriğinin sunucudan bulunması hem de Altıntaş’ın kullandığı iPhone marka telefondaki şifrenin kırılması için yardım talep etti.

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