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Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti

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Suç örgütü polis köpeğini öldürene 70 bin dolar vadetti
Kolombiya'da Clan del Golfo örgütü, 100 kilogram kokaini yakalayan Sombra'yı öldürene 70 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

Caracol TV kanalının haberine göre, örgütün elebaşı Dario Antonio Usuga, ABD ve Avrupa’ya göndermeye çalıştıkları 100 kilogram kokaini bulan Sombra'yı hedef gösterdi.

Usuga, başka operasyonlarda da uyuşturucu hap yakalayan Sombra’yı öldürene 200 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 70 bin dolar) vereceğini duyurdu.

KÖPEĞİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Narkotik ekibi, can güvenliğinden endişe duydukları Sombra'nın görev yerini değiştirdi. Sombra artık, başkent Bogota’daki El Dorado Havalimanı'nda çalışacak.

TESLİM OLMALARI AN MESELESİ
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, geçen hafta imzaladığı suç örgütleri üyelerinin "teslim olma"sına ilişkin yasanın ardından, özellikle Clan del Golfo mensuplarının teslim olmasının an meselesi olduğunu geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

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