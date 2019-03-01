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SUÇ CEZA VE DE RUH SAĞLIĞI

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SUÇ CEZA VE DE RUH SAĞLIĞI
Cinseli ayrı bir dert ve yara. Ama sapkınlığın türlü çeşitli yollarında da son hızla artış var...

Kedilerin ayağını kesen bizde. Köpeğin kafasına poşet geçirİp havasız bağlayan bizde...Kuyruğuna ağır taş bağlayan Denize, göle atan bizde... Cezası ise varla yok arası...
Başımıza bir dirit belası çıktı hala önleyemiyoruz...Magandalar ana yolu kesip dirift yapıyorlar saatlerce... Arkada sessiz sedasız tepki koymaktan korkan onlarca araç bekliyor... Sağ olsun (!) tv'ler için bulunmaz haber. Döndür döndür daya izleyenin gözüne...Ateşe körükle git...
Eee, ülke de manyak mı yok?... "Onlar ekranlara gelip hava atıyor, benim neyim eksik" diyen atıyor yollara dirift için kendini. Mahallede, ilçede ünlü olacak ya!... Nasıl olsa cezası da 3-5 kuruş...

BÖYLE CEZA OLMAZ OLSUN
Trafik cezaları arttırıldığında "komik, bu cezalar önleyici olamaz" diye buradan bas bas bağırdım... Söyleyin Allah aşkına!.. Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçen ticari araç sürücüsü neden içeri atılmaz? 
Dirift yapan magandalar, yollarda makas atan ruh hastaları Tünelleri kapatan maganda sürüleri azaldı mı? Yooo!... Neden? cezalar komik de ondan... 

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