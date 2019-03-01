SUÇ CEZA VE DE RUH SAĞLIĞI

Uğur Güneri / Yazar

Cinseli ayrı bir dert ve yara. Ama sapkınlığın türlü çeşitli yollarında da son hızla artış var...

Kedilerin ayağını kesen bizde. Köpeğin kafasına poşet geçirİp havasız bağlayan bizde...Kuyruğuna ağır taş bağlayan Denize, göle atan bizde... Cezası ise varla yok arası...

Başımıza bir dirit belası çıktı hala önleyemiyoruz...Magandalar ana yolu kesip dirift yapıyorlar saatlerce... Arkada sessiz sedasız tepki koymaktan korkan onlarca araç bekliyor... Sağ olsun (!) tv'ler için bulunmaz haber. Döndür döndür daya izleyenin gözüne...Ateşe körükle git...

Eee, ülke de manyak mı yok?... "Onlar ekranlara gelip hava atıyor, benim neyim eksik" diyen atıyor yollara dirift için kendini. Mahallede, ilçede ünlü olacak ya!... Nasıl olsa cezası da 3-5 kuruş...

BÖYLE CEZA OLMAZ OLSUN

Trafik cezaları arttırıldığında "komik, bu cezalar önleyici olamaz" diye buradan bas bas bağırdım... Söyleyin Allah aşkına!.. Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçen ticari araç sürücüsü neden içeri atılmaz?

Dirift yapan magandalar, yollarda makas atan ruh hastaları Tünelleri kapatan maganda sürüleri azaldı mı? Yooo!... Neden? cezalar komik de ondan...

İşte son örnek... Adamın altında lüks araç, çevre yolunda hasta taşıyan ambulansın önüne geçip, ona yol vermiyor... Dakikalarca sürüyor bu eylem... Neyse sonuçta yakalanıyor ve 324 lira gibi çoook büyük (!) bir cezaya çarptırılıyor...

Şimdi ey savcılar,

"Taksirle öldürmeye sebep olacak davranış mı, ambulanstaki hastanın ve sürekli önünü kestiği sürücünün can güvenliğini tehlikeye atmak mı" gibisinden bin tane gerekçe bulup bu magandayı mahkemeye sevkedemez miydiniz?...

Ey, emniyet...

Bu herifin yatığı magandalığın da ötesinde. İçinde Ambulansa özellikle yol vermemek normal mi? Sapkınlık değil mi? Kesinlikle akıl sağlığı kontrol edilmeliydi? Ehliyetine neden el konmadı?...

Sonuç, ödül gibi ceza... 324 lira ceza altında 400 bin liralık araba olan adama koyar mı? Çerez parası bile değil (Eski bakan Mehmet Şimşek'in kulakları çınlasın)

O şimdi, mahallede, ünlü olmanın havasını atıyor, yeni planlar kuruyordur? Görün bakın, yarın öbür gün, 2 ruh hastası çevre yolunda yan yana 20 km. hızla gidip trafiği kitler... 220 lira öder ve mahallesinde meşhur olur!!!

Ve ey devlet, hükümet...

Dolaylı vergilerle beli bükülen halka yardım etmek istiyorsanız, trafik canavarları için cezaları yüz misli, bin misli arttırın. Hem insanların hayatını korursunuz, hem gelir elde edersiniz...

Lütfen hayvanlara eziyet eden sapkınları da unutmayın. İşledikleri suçu kabahatler kanunundan çıkarın ve en ağır adli ve para cezasını verin...