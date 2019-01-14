Stratejik ortaklar twitter'den konuşmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili yaptığı küstah açıklamaya çok sert yanıt verdi.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

15 Temmuz'dan sonra alınan tedbirler bir daha darbe olmasın diye alınan tedbirlerdir. Demokrasiyi savunan herkesten destek bekliyoruz. AB ülkeleri şimdi şimdi destek vermedik diyorlar.

"STRATEJİK ORTAKLAR TWİTTER'DAN KONUŞMAZ"

Stratejik ortaklar Twitter üzerinden konuşmaz. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımızı 2 kere arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve bunu koordine etmek istediklerini söylediler. Güvenli bölge ABD'nin fikri değil. Türkiye'nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütü bize tehdit oluşturuyor biz de onu hedef alıyoruz.

"BİZ KÜRTLERİN DÜŞMANI DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanımız, Trump'a da birçok defa söyledi. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Kürt kardeşlerimize en çok biz sahip çıktık. Suriye'de PKK/YPG, SDF'yi Kürtlerle bir tutarak bir yere varamayız. Bunu Avrupalı ve ABD'li muhataplarımızı anlatıyoruz. Dostlarımız bu gerçeği bizden çok daha iyi biliyorlar.

"HİÇBİR TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAYIZ"

Biz hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz. Biz ne olursa olsun, karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti olarak ne gerekiyorsa onu yaparız. Trump'ın kullandığı dili doğru bulmuyoruz.

"TERÖRİSTLERİ İDLİB'E REJİM VE DESTEKÇİLERİ GÖNDERDİ"

İdlib bir terör yuvası olduysa bunun sorumlusu rejimdir, rejimi destekleyen ülkelerdir. Teröristleri İdlib'e kim gönderdi? Rejim ve destekçileri gönderdi. Amaçları da planları da belliydi. İdlib muhtırası başarılı bir şekilde uygulanıyor.