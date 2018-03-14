Hawking'in vefatı, çocukları Lucy, Timothy ve Robert tarafından bildirildi. Çocukları babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklamalarında "Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi" dedi.
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Stephen Hawking Hayatını Kaybetti
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti.
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