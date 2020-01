Star Wars Müziklerinin Bestecisi John Williams Oscar’a Adaylık Rekorunu Yeniden Kırdı

Son projesi “Star Wars: The Rise of Skywalker” film müzikleri ile 52. kez Akademi Ödülleri‘ne aday gösterilen ünlü müzik adamı John Williams, kendine ait rekoru kırdı.

Skywalker destanının son filmine hazırladığı müziklerle hem Star Wars hayranlarının hem de eleştirmenlerin övgülerini alan 87 yaşındaki besteci John Williams, 2020 Akademi Ödülleri‘nde “En İyi Özgün Müzik” dalında Oscar‘a aday gösterildi.

Bugüne kadar 52 kez aday olduğu Oscar heykelciğini “Schindler’s List”,”E.T. the Extra-Terrestrial”, “A New Hope”, “Jaws” ve “Fiddler on the Roof” filmleriyle 5 kez evine götüren Williams, 40 yılı aşkın bir süredir Star Wars yapımlarının müziklerine imza atıyor.

Serinin 9. filmiyle son kez Star Wars evreninde bestelerini dinlediğimiz John Williams‘ın bu yılki rakipleri; “Joker” ile Hildur Guonadottir, “Little Women” ile Alexandre Desplat, “Marriage Story” ile Randy Newman ve “1917” ile Thomas Newman.

Oscar tarihine genel bir bakış attığımızda; Williams‘ın üzerinde 59 adaylık ve 22 Oscar‘la kolay kolay elde edilemeyecek bir yere sahip Walt Disney bulunuyor. İkiliye en yakın isim ise 21 adaylık ve 3 ödülle ünlü aktris Meryl Streep.