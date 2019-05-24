STAR OYUNCULAR YAPIMCILARI ZORDA BIRAKIYOR

Model ve Oyuncu İdil Arca dizi sektörü ie ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

Türkiye'de dizi sektörünün son dönemlerde ekonomik krizlerden bir çok ünlü isim korkunç ücretler isteyerek iş bulamadıkları için evde otururken yeni oyuncular başrolleri kapmaya başladı. Bu dönemlerde genç oyuncu İdil Arca ilginç bir yorum yaptı." Bir yapımcının haftalık dizi maliyeti 900- 1000 milyon arası. Bu maliyetin en büyüğü başrol oyuncularına gidiyor. Yapımcı firma ile kanal arasında reklam olamadığı zaman kriz çıkıyor. Dizi ikinci bölümde reyting kurbanı oluyor. Yapımcılarda bu sektördeki starlara istedikleri rakamı vermeseler maliyet büyük olmaz. "

Yenilerde bu fırsatı değerlendiremiyor.

"Genç oyuncu yeni dizilerin çoğuna bakın hiç tanınmamış, yarışmalarda birinci gelmiş, eğitim alamamış kişileri ekranlarda görebilirsiniz. Bunların bir çoğu dizilerde yer alabiliyorlar. Bir çoğu tanınmıyor. Aslında bu işin eğitimini alarak daha iyi şartlarda oyunculuğa devam etmiş olsalar eski starlardan daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Bende ilk sınavımı ünlü yapımcı Şükrü Avşar ile başlayacağım. Öncesinde Erkenci Kuş'ta 1-2 bölümde oynayıp kendimi yetiştirdikten sonra oyuculuğa adım atacağım." dedi.