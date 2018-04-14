Stalk'ta Altınlı Doğum Günü!

Nişantaşı'nın ünlü eğlence mekanı Stalk'ta sahneye çıkan Selin Şekerci'ye, ünlü iş adamı Kaan Konancı tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Nişantaşı'nın ilk akla gelen ünlü eğlence merkezi Stalk'ta sahne alan Selin Şekerci, kendisini izlemeye gelen konuklarına muhteşem bir gece geçirtti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Stalk'ın sahibi olan Kaan Konancı, Selin Şekerci'ye sürpriz bir doğum günü gerçekleştirdi. Kaan Konancı, Şekerci'ye doğum günü hediyesi olarak altınlarla dolu bir kolye taktı.