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Stadyum Ayağa Kalktı

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Stadyum Ayağa Kalktı
Fenerbahçe taraftarının Berat Albayrak ve ailesinin kanalı A Spor- A Haber’e karşı başlattığı kampanya yayılıyor...

Fenerbahçe taraftarı; başında Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’a, kanalda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki sert eleştiriler nedeniyle tepki göstermişti.

Fenerbahçe taraftarı geçen hafta da stadyumda “A Spor dışarı” tezahüratında bulunmuştu.

Bu itirazlara Sivasspor taraftarı da katıldı.

 

 

 

A Spor’un yayınladığı Türkiye Kupası maçında Sivas’ta oynanan Sivasspor - Antalyaspor maçında tribündeki seyirciler “A Spor dışarı” tazehüratı yaptı.

Tezahüratın canlı yayında duyulmasının ardından A Spor rejisi sesi hemen yayından alarak kesti.

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