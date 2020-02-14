Stadyum Ayağa Kalktı

Fenerbahçe taraftarı; başında Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’a, kanalda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkındaki sert eleştiriler nedeniyle tepki göstermişti.
Fenerbahçe taraftarı geçen hafta da stadyumda “A Spor dışarı” tezahüratında bulunmuştu.
Bu itirazlara Sivasspor taraftarı da katıldı.
A Spor’un yayınladığı Türkiye Kupası maçında Sivas’ta oynanan Sivasspor - Antalyaspor maçında tribündeki seyirciler “A Spor dışarı” tazehüratı yaptı.
Tezahüratın canlı yayında duyulmasının ardından A Spor rejisi sesi hemen yayından alarak kesti.