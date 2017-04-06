St. Petersburg metrosunda el bombası ihbarı!

Rosgvardiya St. Petersburg Yönetimi Basın Servisi, St. Petersburg'da "Primorskaya" metro istasyonunda bir yolcuda Büyük Anavatan Savaşı zamanına ait el bombasının bulunduğunu bildirdi.

Daha önce, "Primorskaya" metro istasyonunun 10.13-11.29 saatleri arasında giriş ve çıkışa kapatıldığı belirtildi. Yolculardan birisinin çantasının kontrolü sırasında bombaya benzeyen şüpheli bir cisim saptandı. Olay yerine gelen uzmanlar, ele geçirilen cismin Büyük Anavatan Savaşı zamanına ait RG-42 olduğunu saptadılar.

Yapılan açıklamada, "Bombanın içinde patlayıcı madde yoktu, fakat bunun yarısavaş aleti olduğu söylenebilir" denildi.

Yolcunun göz altına alındığı ve yasadışı silah taşıyıcılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.