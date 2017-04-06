  • BIST 88.747
  • Altın 149,446
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9567
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

St. Petersburg metrosunda el bombası ihbarı!

»
St. Petersburg metrosunda el bombası ihbarı!
Rosgvardiya St. Petersburg Yönetimi Basın Servisi, St. Petersburg'da "Primorskaya" metro istasyonunda bir yolcuda Büyük Anavatan Savaşı zamanına ait el bombasının bulunduğunu bildirdi.

Daha önce, "Primorskaya" metro istasyonunun 10.13-11.29 saatleri arasında giriş ve çıkışa kapatıldığı belirtildi. Yolculardan birisinin çantasının kontrolü sırasında bombaya benzeyen şüpheli bir cisim saptandı. Olay yerine gelen uzmanlar, ele geçirilen cismin Büyük Anavatan Savaşı zamanına ait RG-42 olduğunu saptadılar. 

Yapılan açıklamada, "Bombanın içinde patlayıcı madde yoktu, fakat bunun yarısavaş aleti olduğu söylenebilir" denildi. 

Yolcunun göz altına alındığı ve yasadışı silah taşıyıcılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Doğan Medya Center'i işgal' iddianamesi kabul edildi06 Nisan 2017 Perşembe 14:58
  • Adliye'de gözaltı!06 Nisan 2017 Perşembe 14:57
  • 'O' 8 PKK'lı öldürüldü06 Nisan 2017 Perşembe 14:32
  • Sanık soru sormak isteyince salon karıştı06 Nisan 2017 Perşembe 14:31
  • St. Petersburg metrosunda el bombası ihbarı!06 Nisan 2017 Perşembe 14:29
  • 80'lik dede bir gece evli kaldı, 15 bin lirasını kaptırdı05 Nisan 2017 Çarşamba 14:10
  • Anne katiline el mi sallanır!05 Nisan 2017 Çarşamba 13:59
  • Lahor'da patlama! Çok sayıda ölü var05 Nisan 2017 Çarşamba 13:55
  • Başbakan Yıldırım: Kılçdaroğlu üfledikçe üflüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 13:48
  • Referandumda nerede oy kullanacağız?05 Nisan 2017 Çarşamba 13:43
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim