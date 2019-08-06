SPOR SALONU KURŞUNLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde Sport Station isimli fitness ve spor salonu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçarken, salona 5 kurşun sıkılarak düzenlenen saldırıda mucize e

Sacitaslan.com'un haberine göre; İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde Sport Station isimli fitness ve spor salonu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçarken, salona 5 kurşun sıkılarak düzenlenen saldırıda mucize eseri yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı Karabağlar Esentepe 9301 sokak 12 numarada bulunan apartmanın giriş katındaki spor salonunda yaşandı. Plakası belirlenemeyen bir araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler binaya peş peşe silahla beş el ateş etti.