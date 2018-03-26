Sponsor Arıyor!

Ataköy’deki Nossa Costa'da sahne alan Alişan programının bir bölümünde “Çok yakında evleniyorum. Hem kuyumcuya hem de eve ihtiyacım olacak. Sponsorlara duyurulur” diyerek şaşırttı

Alişan dün akşam aile arasında gerçekleştirilen törenle Buse Varol'la nişanladı. 2Evde aile arasında gerçekleştirilen törenin fotoğrafları ise sosyal medyadan paylaşıldı. 3Alişan önceki gün ise Ataköy’deki Nossa Costa adlı mekânda sahneye çıktı. 4Sahnede ilginç bir itirafta bulunan Alişan düğün için sponsor aradığını söyledi.5Ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında kuyumculuk ve inşaat sektörünün önemli isimleri de vardı.

6Buse Varol’la 6 Mayıs’ta nikah masasına oturmaya hazırlanan Alişan, “Çok yakında evleniyorum. Hem kuyumcuya hem de eve ihtiyacım olacak. Sponsorlara duyurulur” diyerek şaşırttı.