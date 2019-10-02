  • BIST 103.672
  • Altın 273,689
  • Dolar 5,7240
  • Euro 6,2542
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

SPİKER TACİZE UĞRADI!

»
SPİKER TACİZE UĞRADI!
Güzel spiker ahlaksız tezahürat üzerine neye uğradığını şaşırdı.

İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken; Napoli taraftarının şok eden bir tezahüratı ile karşılaştı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta,  Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken; Napoli taraftarının şok eden bir tezahüratı ile karşılaştı.

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan Napolili taraftarlar, spiker Diletta Leotta'yı sözlü olarak taciz etti."Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratta bulunan Napolili taraftarlara ünlü spiker el hareketiyle 'hayır' cevabını verdi.

Daha sonra konu hakkında konuşan Diletta Leotta, "Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum" açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki spiker sık sık futbol sahalarından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

4-103.jpg5d946e2467b0a919942472ee.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CİCİŞ CEYDA'DAN YİNE OLAY POZLAR30 Eylül 2019 Pazartesi 18:15
  • SPOR SEVERLER 100 KADINDAN VİCTORİA TSURANOVA'YI SEÇTİ30 Eylül 2019 Pazartesi 16:38
  • BERRAK TÜZÜNATAÇ GÖNÜL VE KEYİF İŞİ YOGA'YA ADAY30 Eylül 2019 Pazartesi 14:23
  • FUNDA ARAR'I AĞLATAN ŞARKI!30 Eylül 2019 Pazartesi 12:24
  • KARDASHİAN TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA YAPTI28 Eylül 2019 Cumartesi 19:43
  • İREM DERİCİ TAKİPÇİLERİNDEN İÇTİMA MI ALDI?28 Eylül 2019 Cumartesi 14:55
  • EN İYİ +18 ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU28 Eylül 2019 Cumartesi 14:36
  • ALEYNA TİLKİ 'DEFO'LU OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ28 Eylül 2019 Cumartesi 13:53
  • SELİN ŞEKERCİ ACI GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU28 Eylül 2019 Cumartesi 13:48
  • ÜNLÜ MODEL OLAN ABLASININ YERİNİ ALDI28 Eylül 2019 Cumartesi 13:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim