SPİKER TACİZE UĞRADI!

Güzel spiker ahlaksız tezahürat üzerine neye uğradığını şaşırdı.

İtalya'nın en ünlü kadın spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken; Napoli taraftarının şok eden bir tezahüratı ile karşılaştı.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Napoli'nin Brescia'yı 2-1 yendiği maçtan önce saha kenarında yürürken; Napoli taraftarının şok eden bir tezahüratı ile karşılaştı.

Yaklaşık 2 bin kişiden oluşan Napolili taraftarlar, spiker Diletta Leotta'yı sözlü olarak taciz etti."Göğüslerini aç Diletta Leotta" şeklinde tezahüratta bulunan Napolili taraftarlara ünlü spiker el hareketiyle 'hayır' cevabını verdi.

Daha sonra konu hakkında konuşan Diletta Leotta, "Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum" açıklamasını yaptı.

28 yaşındaki spiker sık sık futbol sahalarından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.