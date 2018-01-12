  • BIST 114.645
  • Altın 161,172
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYeni Başkan 11 Ocak'ta Belli Olacak!

Sözcü'den Gökçek'e Yanıt!

»
Sözcü'den Gökçek'e Yanıt!
Sözcü gazetesi Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, Tokmak isimli köşesinden, Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Yazısında “Dün yer yerinden oynadı sanki… SÖZCÜ okurlarında bir telaş, bir endişe!” diyen Turan şu ifadeleri kullandı:

“’Ne oluyor? Melih Gökçek SÖZCÜ'de mi yazacak? Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı biri SÖZCÜ'de nasıl yazar?’ diye soran sorana…

Binlerce okur nasıl böyle bir duyguya kapıldı?

Saygı Öztürk, hiçbir gazete ile konuşmayan Gökçek'le görüşerek bir gazetecilik başarısı elde etmişti.

Haber SÖZCÜ'de; ‘AKP'nin dışladığı Melih Gökçek, yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Ankara Belediye Başkanı iken SÖZCÜ ile yıldızı barışmayan Gökçek, her kesimden mağdurun sesi olan SÖZCÜ'ye içini döktü’ başlıklarıyla yayınlandı. Gökçek'in ‘SÖZCÜ yönetimi uygun bulursa SÖZCÜ'de yazmayı çok isterim. Çok maaş da istemem. Başka yerden de teklif geldi ama tercihim SÖZCÜ olur’ sözlerine yer verildi.”

GÖKÇEK’İN TALEBİNE YANIT

“Bu bizim demokratik anlayışımızdı” diyen Turan “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle SÖZCÜ o sözlere yer verdi” dedi.

Gökçek’in yazarlık talebine ise Rahmi Turan şu yanıtı verdi:

“Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun SÖZCÜ'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü İş Adamı Kime Kızdı?11 Ocak 2018 Perşembe 14:54
  • Beyoğlu'nda Polis Aracı Yandı11 Ocak 2018 Perşembe 11:35
  • Taşeron İşçiler İçin Son Gün11 Ocak 2018 Perşembe 11:34
  • Validen Ahenkli Atama11 Ocak 2018 Perşembe 11:19
  • Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Zika açıklaması11 Ocak 2018 Perşembe 11:17
  • İSKİ'den Açıklama11 Ocak 2018 Perşembe 10:47
  • Ünlü İsimleri Soyan 'Kaptan' Yakalandı10 Ocak 2018 Çarşamba 16:03
  • Kar Ne Zaman Yağacak?10 Ocak 2018 Çarşamba 15:47
  • "Kabul edilebilir değil!"10 Ocak 2018 Çarşamba 15:44
  • Yemek Sepeti Gibisin09 Ocak 2018 Salı 13:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim