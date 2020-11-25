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Sözcü yazarı: AKP ortadan ikiye bölünmüş durumda

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Sözcü yazarı: AKP ortadan ikiye bölünmüş durumda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Devlet Bahçeli ile Bülent Arınç arasında kaldığını belirten Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında AK Parti adeta ikiye bölünmüş değerlendirmesinde bulundu

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Hasan Hüseyin Korkmazgil'in “Öyle bir yerdeyim ki” şiirinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durumu özetlediğini belirterek, “AK Parti adeta ikiye bölünmüş” görüşünü savundu.

Zeyrek, “Öyle bir yerdeydi ki bir yanında 'Alaattin Çakıcı ülküdaşımdır' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, diğer yanında Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi için 'Bu demokrasiye, TBMM'ye yapılmış bir tehdittir, kabul edilemez' diyen Bülent Arınç. AK Parti adeta ikiye bölünmüş." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Bir yanında 'hukuk, adalet, demokrasi seferberliği, reform' bekleyen deneyimli isimler, diğer yanda partinin müttefiki MHP'den gelen sert itirazları destekleyen ve sertlik politikalarından ödün verilmesini istemeyen bir grup.

 

Bir yanında müdahale edilmezse krize dönüşebilecek ekonomik sorunlar, acı mı acı bir reçete, diğer yanda iktidarı borçlu olduğu ittifak ortağını kaybetme riski." ifadesini kullandı. 

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