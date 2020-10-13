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SÖZCÜ Davası’nda skandal karar: Hukuksuzluk devam ediyor

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SÖZCÜ Davası’nda skandal karar: Hukuksuzluk devam ediyor
Sözcü’ye attığı manşetler ve yazıları yüzünden yapılan algı operasyonunda açılan davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi tarafından onandı.
SÖZCÜ Davası’nda skandal karar: Hukuksuzluk devam ediyor

Sözcü gazetesi yazarları ve yöneticilerini sözde “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 27 Aralık 2019 tarihinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 3 yıl 6 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 30 Aralık 2019’da SÖZCÜ gazetesi avukatları, mahkumiyet kararlarının kaldırılması ve beraat kararı verilmesi için İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay’a gönderilecek.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gazete çalışan ve yazarları için öngördüğü cezalar şöyleydi:

Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay
Sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay
Sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 1 yıl 13 ay
Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu: 1 yıl 13 ay
Sözcü gazetesinin muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 1 yıl 13 ay

İŞTE BASIN VE HUKUK TARİHİNE GEÇECEK KARA BİR LEKE 

Kurulduğu günden buna Atatürk çizgisinden ödün vermeden yayın hayatına devam eden SÖZCÜ’ye, 19 Mayıs 2017’de operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren, gazetenin sahibi Burak Akbay, muhabir Gökmen Ulu, muhasebe elemanı Yonca Yücekaleli ve internet sitesi eski sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkında “Örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla dava açtı.

Hazırlanan ikinci bir iddianameyle bu kez SÖZCÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru ile gazetenin İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Koordinatörü Yücel Arı hakkında da aynı suçlamadan dava açıldı.

Her iki dava da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi. Sözcü'ye ilişkin kumpas davasında duruşma savcısı, gazetemizin yönetici ve yazarları hakkında, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemişti.

SÖZDE DELİLLER!

Sözcü'ye açılan davada delil olarak ise sadece haber ve yazılar gösterildi. Bu haberlerin çoğunluğu da diğer gazete ve TV'lerde de haber olan olaylardı. Yani aslında Türkiye’de gazetecilik yargılandı…

Aynı haberleri yapan diğer gazete ve TV'lere soruşturma dahi açılmazken basın kanunu hiçe sayılarak sadece SÖZCÜ'ye dava açıldı.

Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip Burak Akbay’ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. İddianameyi hazırlayan savcının gösterdiği tanıklar bile “SÖZCÜ'den FETÖ çıkmaz” dedi.

Karar duruşmasında Hakim Akın Gürlek'in başkanlığını yaptığı mahkeme heyeti, yazar ve yöneticilerimize 2 yıl bir ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi.

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