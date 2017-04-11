Soyunma odasında özel bir striptiz şov!

Hollandalı ünlü model Sylvie Meis, Hannover 96'nın şampiyon olması halinde özel bir şov yapacak.

Dünyaca ünlü futbolcu Rafael Van der Vaart'ın eski eşi Sylvie Meis, Hannover 96 takımının Bundesliga'ya yükselmesi halinde, soyunma odasında futbolculara özel striptiz yapacağını açıkladı.

Bu sözün, kalan Bundesliga II'nin son 5 haftasında Hannoverli futbolculara nasıl bir motivasyon sağlayacağı merak konusu oldu. Hannover 96, şu anda ligde ikinci sırada yer alıyor.

Şimdilerde Almanya'nın en gözde spikerlerinden biri olan ve modellik kariyerini sürdüren 38 yaşındaki güzel, 2013 yılında boşandığı Van der Vaart ile 8 yıl evli kalmıştı.