Soylu'dan sel açıklaması: Tüm maddi zararlar karşılanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'ya geldi. Ankara'dan uçakla Giresun-Ordu Havalimanı'na gelen Soylu'yu, burada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer ilgililer karşıladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Helikopterle, selin büyük zarara neden olduğu Ünye ilçesine hareket eden Soylu, Vali Yavuz'dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Soylu, helikopterin indiği Ünye Limanı'ndan, Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Samsun-Ordu karayoluna hareket etti.

Bu alanda incelemelerde bulunan Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Soylu, selden zarar gören bölgelerdeki incelemelerine devam ediyor.

TÜM MADDİ KAYIPLARI DEVLETİMİZ KARŞILAYACAK

Soylu, "Tüm maddi kayıpları devletimiz karşılayacak." açıklamasında bulundu.

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun ilçelerini vuran sel felaketiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz’u ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı telefonla aradı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nu Ordu’ya gönderdiği kaydedildi.