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Soylu'dan Farklı Konuştu!

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Soylu'dan Farklı Konuştu!
Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluk bana ait" talimatını verdiği polislere yönelik yaptığı konuşmada hukuk içerisinden çıkmama uyarısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile Ankara’ya çağrılan 81 ilin emniyet müdürüne konuşan Başbakan Yıldırım, “Şiddetle mücadele ederken güvenlik görevlilerimiz aklı selim ve hukuk içerisinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir” dedi.
 
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