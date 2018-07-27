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Söyleyene Bak!

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Söyleyene Bak!
Hayatında yaptığı radikal ama kısa süreli değişiklerle tanınan Tuğçe Kazaz, Diyanet ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Mankenlik ve oyunculuğu bıraktıktan sonra Twitter'da gündeme ilişkin attığı tweet'lerle tanınan Tuğçe Kazaz tarikatlarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Diyanet 'in tasfiye edilmesi gerektiğini belirten Kazaz, "Bence bütün tarikatlar acilen kapatılmalı" çağrısı yaptı. Bu uygulama için halk oylaması da isteyen Kazaz'ın tweet'i şöyle:

"Bence bütün tarikatlar acilen kapatılmalı, Diyanet tasfiye edilip yeniden yapılandırılmalı ve dinimizi hurafelerden arındırarak tertemiz bir pınar gibi insanlara akıtmalıdır. Aksi halde birçok tarikat veya cemaat , inancımızın ve insanımızın başına çorap örmeye devam edecektir"

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