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Söylediklerini unuttular

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Söylediklerini unuttular
Demet Akalın'la barışan Hande Yener bir röportajında "Demet'le kavgamız seviyeliydi" dedi.

 Oysa ikilinin 2006'dan bu yana birbirlerine demedikleri kalmadı. Örneğin Hande Yener kızının fotoğrafının altına b*k emojisi koyunca Demet Akalın çıldırıp "Pis boğazlı bebeğime b*k diyeceğine niye oturuyorum diye bir düşün" demişti. Ne seviye ama!

Hande Yener'le Demet Akalın'ın yıllardır süren küslükleri son buldu. Hande Yener geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda barışmalarıyla ilgili gelen bir soruya "Kavgalarımızın bir seviyesi vardı. Şu anda gündeme bakıyorum da o yüzden iyiymişiz yani" cevabını verdi.

NE SEVİYE AMA!
 İlk olarak 2006 yılında kavga eden ikili o günden bugüne bir çok defa çok farklı olayla anıldı. Bazıları magazin gündeminde günlerce kalırken bazıları ise çok kısa sürdü. İkili bir dönem barışıp birlikte reklam filminde rol alsa da sonrasında yine ettikleri kavgalarla gündeme gelmeye devam etti.

Örneğin Hande Yener ile Demet Akalın'ın seviyeli(!) kavgalarından biri şöyleydi: 2016 yılında fan sayfalarından biri Demet Akalın'ın kızıyla Dubai'de çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Hande Yener ise o fotoğrafın altına b*k emojisi koydu. Demet Akalın ise bu emoji üzerine çıldırıp Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı: "Pis boğazlı bebeğime b*k diyeceğine niye oturuyorum diye bir düşün. Al sana konser listesi..." ** Kısacası ikili şimdi "seviyeliydi" deseler de geçen 13 yılda birbirlerine demediklerini bırakmadı..

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