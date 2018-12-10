Sosyetik Playboylar ünlü mankenin peşinde!

Son dönemin en dikkat çeken modeli Simge Ünal, ünlü bir iş adamı tarafından taciz edildiğini belirtti.

2017 yılının en başarılı mankeni seçilen, yaptığı başarılı işlerle adından söz ettiren Simge Ünal uzun bir süredir instagramdan gelen mesajlardan dolayı taciz edildiğini söyledi. Kendisine birliktelik tekliflerinin geldiğini belirten Ünlü Manken, "Uzun bir süredir instagramdan sürekli mesaj geliyor. Bir dönem Hacı Sabancı sürekli yazdı, yüz bulamayınca şimdi de kardeşi Hakan Sabancı mesaj atmaya başladı" şeklinde konuştu.

Bu duruma çok kızan Simge Ünal, Türk sevgili istemediğini ve mesleğini en iyi şekilde yapmak istediğini belirtti.

İtalya'nın ünlü ajanslarından birinden teklif aldığını söyleyen Ünal, "Aşk ile değil, işimle ilgileniyorum. Avrupa'ya yerleşmeyi düşünüyorum" dedi.