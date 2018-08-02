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Sosyetik kebapçıya neler oluyor?

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Sosyetik kebapçıya neler oluyor?
Kapalıçarşı'daki tabelası tepkiler üzerine kaldırılan Nusr-Et'in İstinye Park'taki restoranı da sigara içildiği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Nusret'in İstinye Park'taki restoranı geçtiğimiz günlerde sigara içildiği gerekçesiyle Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından mühürlendi. Restoran şu anda hizmet vermiyor.

KAPALIÇARŞI'DAKİ TABELASI DA TEPKİLER NEDENİYLE KALDIRILMIŞTI

24 Temmuz 2018 tarihinde Nusr-Et'in Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısı üzerine astığı 'Nusret' tabelası da tepkiler üzerine kaldırılmıştı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Tarihe saygısızlığa son verildi" diyerek tabelaya tepkisini göstermişti.

 

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