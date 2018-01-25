Sosyetik Kadının Yalanları Ortaya Çıktı

Hürriyet gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici bugünkü köşesinde Hürriyet’te yayımlanan bir röportajı ele aldı. Derya Bozovalı isimli bir kadınla yapılan röportajda kadının söylediklerinin yalan olduğunu belirten mailler geldiğini yazan Bildirici, iddi

Bildirici köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“‘İnşaat, teknoloji ve madencilik alanlarında başarılı bir işkadını olduğunu’ belirten Derya Bozovalı ile yapılan söyleşi, Sadi Özdemir’in hazırladığı e-kobi sayfasında ‘Kazakistan’da altın çıkaracak’ başlığıyla yayınlanmıştı. Ardından tam altı okurdan, Bozovalı’nın söylediklerinin doğru olmadığını öne süren e-posta geldi. Bunun üzerine Sadi Özdemir ve Derya Bozovalı’yı arayarak, okurlardan gelen iddiaları ilettim. Bozovalı, tüm iddiaları yalanlarken, söylediklerini kanıtlayacak belgeleri bana ileteceğini söyledi. Ama ilk aradığım 28 Mart tarihinden bugüne kadar defalarca telefonla konuşmamıza ve WhatsApp ile yazışmamıza rağmen söz konusu belgeleri göndermedi.

14 Mart’ta yayınlanan söyleşiyle ilgili onca soru işareti varken daha fazla bekleyemezdim. Bozovalı’nın söyleşide söylediklerine ilişkin iddiaları okur temsilcisi olarak ben araştırdım ve şu sonuçlara ulaştım:

JP Morgan’da CEO’lık yapmamış- Bozovalı, söyleşide “9 yıl JP Morgan’da çalıştım ve CEO’luğa kadar yükseldim” demişti. Bu kadar büyük bir uluslararası kuruluşun zirvesine yükselen bir Türk kadının başarısı gizli kalmazdı. Ama araştırmalarımda Bozovalı’nın JP Morgan’da çalıştığına dair hiçbir veri bulamadım. Bu durumu kendisine iletince “JP Morgan değil ona bağlı Newyork Carp. Company’de çalıştım” dedi. Böylece bu konuda gazetede yayınlanan bu sözlerinin gerçeği yansıtmadığı netleşmiş oldu.”

MADEN YOK

Bozovalı’nın, söyleşide Artvin/Yusufeli’nde, Kanadalılarla ortak krom madeni işlettiklerini belirterek, “17 milyon dolarlık teknoloji yatırımı yaptık. Bu yatırımla önceden bir ton topraktan 3 gram krom çıkarken şimdi 23 gram çıkıyor. Madenimizde 140 kişilik istihdamımız var” dediğini ileten Bildirici “Bozovalı’nın bu sözleri garip. Zira krom madenlerinden çıkarılan cevherin zenginliği gramla değil yüzde oranıyla ifade ediliyor. Krom, altın gibi gramla çıkarılacak kadar değerli bir maden değil. Yine de Yusufeli’nde aktif bir krom madeni aradım ama bulamadım. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de “2000’li yıllara kadar aktif bir krom madeni vardı ama artık burada aktif bir krom madeni yok. 140 kişinin çalıştığı bir maden olsa bilirdik” dedi. Bu konuşmayı da Bozovalı’ya aktardım. Madenin bulunduğu bölgenin adını sorsam da yanıt alamadım. Akdeniz Resources Madencilik’te ortak olduğunu söyledi ama hisse oranını sormama rağmen belirtmedi. Bu şirket de henüz maden işletmeye başlamamış, araştırma aşamasında” diye yazdı.

DİPLOMA DA YOK

Bildirici yazısını şöyle sürdürdü:

“Okurlar, Bozovalı’nın, Columbia Üniversitesi Uluslararası Finans Hukuku Bölümü’nden değil Vefa Lisesi’nden mezun olduğunu, Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi’nden de 1. sınıfta ayrıldığını öne sürmüştü. Bu iddiayı da kendisine ilettim. Columbia Üniversitesi mezunu olduğunda ısrar etti ama diplomasını defalarca istememe rağmen göndermedi.

Görüşmelerimiz boyunca sadece Neftan adlı bir Azeri şirketinin şehir hastaneleri yapımı hakkındaki bir yazısını ve bu grupla ortak kurulan bir şirketle ilgili sicil tasdiknamesini gönderdi. Ayrıca bir de annesi adına Sultangazi’de yaptırdığı lisenin fotoğraflarını iletti. Zaten Hürriyet’teki söyleşide kullanılan fotoğraf da bu okulun inşaatı sırasında çekilen kareydi.

Özetlemek gerekirse, JP Morgan’da 9 yıl CEO’luk yaptığı ve Yusufeli’nde krom madeni işlettiği başta olmak üzere Bozovalı’nın söyleşide ifade ettiği bazı konular gerçeği yansıtmıyor. Üniversite mezuniyeti konusunda da belge yok. Kazakistan’da altın madeni işletme gibi diğer söylediklerini ise tek tek araştırmadım, o nedenle doğru olup olmadıklarını söyleyemeyeceğim.

Elbette bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin söylediklerinin tümünü kontrol edemez. Ama en azından “JP Morgan’da CEO’luk yapmak”, “gramla krom çıkarmak" gibi sözleri kuşkuyla karşılanmalı ve en azından mantık süzgecinden geçirilmeliydi. Sorular sorulmalı, dinlemekle yetinmek yerine söylenenler sorgulanmalıydı. Nihayetinde bizim işimiz gerçekleri okurlara aktarmak. Hiç kimse doğru olmayan söylemlerini yaymak için bizi kullanamamalı.”

KAYNAK: ODATV