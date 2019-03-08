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Sosyetik işletmecinin "En çok ben eğlendim" kitabı büyük ilgi gördü

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Sosyetik işletmecinin "En çok ben eğlendim" kitabı büyük ilgi gördü
Sosyetenin gözde işletmecisi İzzet Çapa yeni çıkardığı kitabı büyük ilgi gördü.

İstanbul sosyetisinin ünlü ailelerinden Çapa aiesinin en küçük oğlu olan İzzet Çapa yeni yazdığı  "en çok ben eğlendim" kitabı kitapçılarda büyük ilgi gördü. Adından çok söz ettiren açtığı mekanlarla büyük ilgi gören izzet çapa yaşam felsefesini ele aldı. 

Aynı zamanda bir haber sitesinde de köşe yazarlığı yapan Çapa yazdığı yazılarla gündemde bomba gibi patlıyor.

Çapa kitabında; Bazı yaşam öykülerinden çok şey öğrenebilirsiniz. Başarı merdivenlerini nasıl tırmanacağınızı görebilir, kendinize yepyeni hedefler belirleyebilir, hatta bir gelecek planı yapabilirsiniz. Bu kitapta okuyacağınız yaşamöyküsü size bunlardan hiçbirini vaat etmiyor. Bu kitabı okuduktan sonra kendinize yapılacaklar değil yapılmayacaklar listesi çıkartmak isteyebilirsiniz.
İzzet Çapa’nın deyimiyle: “Sosyetik görünümlü bir sokak çocuğunun, paradan nefret eden bir işletmecinin, ailesine hayran ama onların koyduğu tüm kurallara gıcık bir evladın, en son söyleyeceğini hep en baş­ta söyleyiveren bir patavatsızın, insanlara çok güvenip kendine az güvenen ama nedense her seferinde o en güvendiklerinden kazık yiyen bir girişimcinin, müthiş sosyal yaşayan ama aslında kendi kabuğundan çıkmaktan da ölesiye korkan bir asosyalin hikâyesi bu...”
İzzet Çapa’nın En Çok Ben Eğlendim adlı kitabı Destek Yayınları’ndan çıktı.

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